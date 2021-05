Belediye Başkanı Ramazan'dan Anneler günü mesajı

Belediye Başkanı Ramazan, Tüm annelerin bu önemli gününü kutladığını ifade etti. Ramazan, “Hayatımızın her anında yanı başımızda olan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, sevgisi sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisi olan, yaşadığımız her dakikanın en yüce anlamı annelerimiz; bizler için elbette ki tek bir günde anlam bulmaz. Onların varlıkları hayatımızın her gününün, her anının en büyük manasıdır. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) ‘Cennet annelerin ayağı altındadır' hadis-i şerifinde de kıymetlerinin ne derece büyük olduğu idrak ettiğimiz annelerimiz, en mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz en değerli varlıklarımızdır. Bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen, başımızın tacı annelerimize selam ve hürmetlerimi iletiyor; sağlık ve mutluluklar diliyorum. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun” İfadesine ver verdi.