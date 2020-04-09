Belediye bir günde 11 mahalleyi dezenfekte etti

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kent merkezinde ana caddeler, çöp konteynerlerini dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor . Ekipler 24 saat içerisinde Barış, Şıh Mehmet, Oylum, Müslümanbey, Akpınar, Kara Ali, Tırıklı, Hacı İlyas, Hakverdi, Aşıt ile Namık Kemal mahallelerindeki cadde ve sokakların dezenfekte işlemlerini yaptı. Ekiplerin, 24 saat esasına göre dezenfekte çalışmalarına devam ettiği bildirildi.