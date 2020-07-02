Belediye çalışmaları hızlandı

Su İşleri Müdürlüğü tarafından Ekrem Çetin, Şehitler ve Bilal Habeş mahallelerinde sokak kanal arıza,Necmettin Erbakan mahallesinde ise ana hat imalatı çalışmaları devam ediyor. Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından, yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarım ve sulama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kaçak kesim yaptığı tespit edilen yere baskın yapılarak, kesilen etlere el konularak idari işlem uygulandı.