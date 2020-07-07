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Belediye çalışmalarına hız verdi

Kilis Belediyesi tarafından birimleriyle vatandaşlara hizmet götürülmesi için gece gündüz demeden çalışıyor.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İnşaatlara yönelik denetimler arttırıldı. 3194 sayılı imar kanunu ve 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu gereği İnşaat çevresinin temizliği, çevre güvenliği, İnşaatın güvenliği konularında denetimler yapılıyor.


Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kilis'te muhtelif yerlerinde su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmaları devam ediyor. Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından kentteki bulunan park, bahçe ve yeşil alanların ağaç budama ve çim biçme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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