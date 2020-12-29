Belediye çalışmalarına hız verdi

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nemika, Kurdağa, Cumhuriyet caddeleri ile Helvacıoğlu, Kazım Karabekir, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu, mahallelerinde bordür, parke, kilit taşı, kaldırım yapımı, asfalt yama, tadilat bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri ise kentin muhtelif yerlerinde bulunan park, yeşil alan, yürüyüş yolları ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek çöp konteyneri temizlik işlemleri, cadde sokak temizliği işlemleri, çöp toplama işlemleri, dezenfeksiyon işlemleri olmak üzere kent genelinde hijyene yönelik çalışmalar yürütüyor.