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Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

Kilis Belediye Meclisi, Başkan Servet Ramazan başkanlığında toplantı.


Mehmet Abdi Bulut Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısına Belediye Başkanı Servet Ramazan başkanlık etti.


Belediye Meclis gündeminde bulunan Haziran ayı Plan ve Bütçe komisyonu kararları, İmar ve Diğer İşler komisyonu kararları, Mezar yeri ücreti, Akıllı Bisiklet fiyat tarifesi, Motosiklet Alımı, Kenti İçi Temizlik, çöp toplama ve çöp nakli araç kiralama ihalesi, kamulaştırma ile iman plan değişiklikleri ele alındı.

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