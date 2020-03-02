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Belediye meclisinde şehitler için saygı duruşu

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut başkanlığında toplanan belediye meclisi şehitler için saygı duruşu ile başladı.


Bulut başkanlığında toplanan belediye meclisi, Mart ayı olağan meclis toplantısında Suriye rejiminin hain saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okuyarak akabinde meclisimiz gündeminde olan konulara geçildi. Belediye gündeminde bulunan, personel servis plaka talebi, taksi durağı talebi, hisse satışı, taşınmaz devri ile imar ve plan değişiklikleri ele alındı.

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