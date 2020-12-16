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Belediye'den arızalara anında müdahale

Kilis Belediyesi tarafından oluşan arızalara anında müdahale ederek, bakım ve onarımları yapılıyor.


Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Necmettin Erbakan, Ekrem Çetin, Mercidabık, Tosyalı, Oylum, Şıhlar, mahallesinde, kanal bağlantısı çalışmaları, baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şörhabil,Müslüman Bey, Öncüpınar, mahallelerinde bordür, parke, kilit taşı, kaldırım yapımı, asfalt yama, tadilat bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

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