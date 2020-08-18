Belediyeden Taziye uyarısı

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, salgın tehlikesinin devam ettiğini belirtildi. Açıklama şöyle sürdü, “Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizi salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Taziye ve başsağlığı dileklerinizi cenaze sahiplerine telefon vasıtasıyla iletmenizi istirham ediyoruz” ifadesine ver verildi.