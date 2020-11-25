Belediyeye borcu olanlar için yapılandırma başladı

Belediye Başkanı Ramazan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve önceki gün Resmi Gazetede yayımlanan vergi ve prim borcu yapılandırması kapsamında belediyeye olan borçlara da yapılandırma fırsatı geldiğini ifade ederek, “Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar belediyemize başvuruda bulunarak, belediyemize olan su, emlak, ilan, reklam, çevre temizlik, kira ve idari borçlarını yapılandırabileceklerdir. Vatandaşlarımızdan Temizlik-Maske-Mesafe kurallarına uyarak yapılandırma işlemlerini son güne bırakmadan yaptırmalarını rica ediyorum” dedi.