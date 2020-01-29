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Belediyeye hizmet aracı

Kilis’te, Sağlık Müdürlüğü tarafından Belediyeye 10 yılını dolduran ambulansların hizmet aracına dönüştürülerek kullanılmak üzere 5 ambulans verildi.

Kilis'te, Sağlık Müdürlüğü tarafından Belediyeye 10 yılını dolduran ambulansların hizmet aracına dönüştürülerek kullanılmak üzere 5 ambulans verildi.


Kilis İl Sağlık Müdürlüğü envanterine kayıtlı 10 yılını dolduran ve ambulans olarak ömrünü tamamlayan 5 adet acil sağlık hizmetleri Ambulansını Kilis Belediyesine hizmet aracı olarak devri yapılarak, Kilis belediyesinin kullanımına verildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş'ın katılımı ile 5 ambulans Kilis Belediyesine teslim edildi. Belediye teslim aldığı ambulansları hizmet aracına dönüştürerek kullanacağı bildirildi.

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