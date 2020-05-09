Berber ve Kuaför Salonları dezenfekte ediliyor

Kilis Belediyesi tarafından İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre 11 Mayıs Pazartesi Günü Berberler ve Kuaför Salonları hizmet vermeye başlayacak olması nedeniyle Berber ve Kuaför Salonlarına ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaparak hijyenik hale getirilmeye başlandı.

Kilis Berber ve Kuaför Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, “ Maskelerimizi berberler ve kuaförler odası olarak teslim aldık. Esnaflarımızı ziyaret ederek, hem bilgilendirme yapıyoruz. Hem belediyemizin verdiği maske ile diğer malzemeleri teslim ediyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut'a esnafım adına teşekkür ederim” dedi.