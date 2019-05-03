Berberler iftardan sonra kapalı olacak

Sayaoğlu, berber esnafının ikinci bir karara kadar Ramazan ayı içerisinde Cumartesi günleri hariç diğer günler iftardan sonra kapalı olacağını belirtti.

Oda Başkanı Mustafa Sayaoğlu, Kuaförler ve Berberler Odasının alacağı ikinci bir karara kadar, tüm berber ve kuaförlerin hafta içerisinde iftardan sonra kapalı olacağını ifade ederek,” , "Cumartesi günleri sahura kadar esnafımız açık olacak. Pazar günü ise tatil olduğu için kapalı olacak. Vatandaşlarımıza bu konuda uyarı yapma ihtiyacı duyduk. İftardan sonra hem esnafımız hem de vatandaşlar, teravihe gittikleri için Ramazan ayı içerisinde iş olmuyor. Bu nedenle esnafımızın da talebi doğrultusunda iftardan sonra kapalıyız” dedi.

Sayaoğlu, tüm Kilis halkının ve esnafın mübarek Ramazan ayını kutladığını sözlerine ekledi.