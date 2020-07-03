Berberler tedbirleri en üst düzeyde alıyor

Oda Başkanı Sayaoğlu, Pendami sürecinde berber ve kuaför güzellik salonları her türlü kurallara uyduğunu ifade ederek, “Valiliğimiz tarafından gönderilen genelgeye uygun olarak, hijyenik mesafe, maske kullanımı, tek kullanımlık havlu başta olmak üzere tüm kurallara uyarak başarılı bir süreç yürütüyoruz. Ne yazık ki Kilisi'mizde vaka artışı artış söz konusudur. Kilis'te sanki berber kuaförler dikkat etmiyormuş gibi algı oluşturuluyor. Halbuki biz esnaflar olarak her türlü tedbirimizi aldığımız gibi bizler dışarıdan gelenlerden çekiniyoruz. Kendi esnaflarımızı tamamen valimizin emriyle Covit -19 testi yaptırdık. Sadece bir esnafımızda pozitif rastlandı. Allaha şükür hiçbir şeyi yok ve bizlerde yönetim ve denetim kurulu olarak geçmiş olsun ziyaretimizi gerçekleştirdik” dedi.