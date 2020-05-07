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Berberlere hijyen desteği verilecek

Kilis Belediyesi tarafından 11 Mayıs’ta kapılarını açacak olan kuaförler ve berberlere maske ile önlük dağıtılacağı bildirildi.

Kilis Belediyesi tarafından 11 Mayıs'ta kapılarını açacak olan kuaförler ve berberlere maske ile önlük dağıtılacağı bildirildi.


Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, 11 Mayıs Pazartesi günü kuaförler ve berberlerin açılacağını ifade ederek, "Korona virüsle mücadele kapsamında yaklaşık 2 ay boyunca işletmelerine yakatan kuaförler ve berberlerin 11 Mayıs'ta açılacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından harekete geçtik. Bizde Kilis Belediyesi olarak esnafımıza maske ve önlük desteği vereceğiz. Halkımızın sağlığı herşeyden önemlidir. Lütfen hijyen, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyalım” dedi.

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