Beştepe'deki Yükseköğretim Akademik yılı açılış törenine Rektör karacoşkun da katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Törene Kilis 7 Aralık Üniversitesi Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Erdinç Gülcü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Elif Akın Kazancıoğlu, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Faika Yaralı Karakan, Dr. Öğretim Üyesi Zehra Gökçe ve Öğretim Görevlisi Ali Güngör de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada: “Dünyadaki gelişmelere, ülkemizin ihtiyaçlarına, milletimizin taleplerine göre okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim-öğretimin tüm aşamalarında tedrici bir değişim şart. Önemli olan, bu değişimi konunun tüm taraflarının katılımı, katkısı ve kararıyla gerçekleştirebilmektir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese eğitim-öğretim konusunda mümkün olan en iyi imkânları sağlamanın gayreti içinde olduklarını belirterek lise mezunu her gencimizin yükseköğrenime devam edebileceği bir altyapı kurulduğunu ifade etti.

Tören sonunda YÖK Üstün Başarı Ödülleri'ni sahiplerine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020 akademik yılının hayırlara vesile olmasını temenni ederek yeni akademik yılda öğrencilere, öğretim görevlisi ve üyelerine başarılar diledi.