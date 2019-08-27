BESYO'da seçmeler devam ediyor

7 Aralık Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda sınav görevlileri ve kameralar eşliğinde yapılan özel yetenek sınavları judo, halk oyunları, futbol, hentbol ve genel koordinasyon branşlarında gerçekleştiriliyor.

Milli sporcular ve engelli sporcuların da yarıştığı özel yetenek sınavlarına kız ve erkek olmak üzere toplamda 2007 öğrenci başvuruda bulundu. 2 Eylül'de sona erecek olan özel yetenek sınavlarının sonuçlanmasıyla birlikte BESYO'nun Antrenörlük Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinde toplamda 160 öğrenci öğrenim görecek.