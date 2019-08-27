İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BESYO'da seçmeler devam ediyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) özel yetenek sınavları ile yapılan seçmeler devam ediyor.


7 Aralık Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda sınav görevlileri ve kameralar eşliğinde yapılan özel yetenek sınavları judo, halk oyunları, futbol, hentbol ve genel koordinasyon branşlarında gerçekleştiriliyor.


Milli sporcular ve engelli sporcuların da yarıştığı özel yetenek sınavlarına kız ve erkek olmak üzere toplamda 2007 öğrenci başvuruda bulundu. 2 Eylül'de sona erecek olan özel yetenek sınavlarının sonuçlanmasıyla birlikte BESYO'nun Antrenörlük Eğitimi ile Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinde toplamda 160 öğrenci öğrenim görecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.