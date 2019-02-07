İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beypğlu Belediye Başkanı Demircan, Vali Soytürk'ü ziyaret etti

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.


Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli programı kapsamında seminer vermek için Kilis'e gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan beraberinde AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis Belediye Başkan Adayı Mehmet Abdi Bulut ile birlikte Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Dostane sohbet ortamında geçen ziyaret sonrası Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Seminer için Gaziantep'e hareket etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.