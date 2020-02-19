İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Biber üretimi değerlendirme toplantısı

Kilis’in Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında ilçedeki biber üreticileri ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval başkanlığında ilçedeki biber üreticileri ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.


Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyü ve çevresinde üretilen biber, rekoltesi açısından Türkiye'de 3'üncü büyük biber üreticisi olması nedeniyle daha fazla üretim ve kalitenin artırılması için çalışma başlatıldı.


Kaymakam Sertaç Kırçuval başkanlığında Musabeyli ilçesinde biber üreticileri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Musabeyli için önemli bir ekonomik unsur olan biber üretimi ile ilgili yapılacak projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.


Toplantıya Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Bekir Bülent Arpacı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Yıldız ve Biber üreticileri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.