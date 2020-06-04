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Biçerdöverlerin dane kaybı denetimi

Kilis’te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Biçerdöverlerin dane kayıplarını yüzde 2’nin altına düşürmesi için denetim yapıldı.

Kilis'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Biçerdöverlerin dane kayıplarını yüzde 2'nin altına düşürmesi için denetim yapıldı.


Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Özüberk, 2019- 2020 yılı üretim sezonunda Kilis'te, Biçerdöverle Hububat hasadı başladığını ifade ederek, "Bakanlığımızın 2020 yılı biçerdöver talimatına uygun olarak İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca kontrollere başlanıldı. İlimizde üretimi yapılan hububatın büyük bir çoğunluğu biçerdöverle hasat edilmektedir. Teknik bilgi noksanlığı ve bilinçsiz biçerdöver kullanımı nedeniyle hasat öncesinde, hasat sırasında ve hasat sonrasında büyük kayıplar meydana gelebilmektedir ve bu kayıplar nedeniyle Milli Ekonomimiz zarar görmektedir. Bu amaçla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından İl Biçerdöver Kontrol ekipleri oluşturularak Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' doğrultusunda hazırlanan Valilik makamının 2020/1 No'lu tebliğleri gereği hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrolleri yapılacaktır. Çiftçilerimizin, hasat dönemi boyunca mağdur olmamaları için Belediye Başkanlığı veya köy muhtarlıkları aracılığıyla, bölgelerine gelen biçerdöver sahipleri ile hukuki geçerliliği olan bir sözleşme yapmaları, ilgili uygulama talimatı ile belediye başkanlıklarımız ve köy muhtarlıklarımıza gönderilen Valilik Tebliğinde belirtilen hususlara aykırı hareket eden ve yüzde 2'nin üzerinde tane kaybına sebep olan biçerdöver sahipleri ile operatörlerini en yakın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir” dedi.

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