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Bin 701 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis’te, 3 ayrı operasyonda bin 701 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kilis'te, 3 ayrı operasyonda bin 701 paket kaçak sigara ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Elbeyli ilçesinde M.K. ile A.K'nin ikametinde yapılan aramada toplam bin 131 paket kaçak sigara, Büyükkütah Mahallesinde Ü.Y.Ç. kullandığı otomobil durdurularak, yapılan aramada, 300 paket sigara ele geçirildi. Son olayda ise Ekrem Çetin Mahallesinde yaya olarak yürüyen A.S. durduruldu. Taşıdığı poşette yapılan aramada, 270 paket kaçak sigara ele geçirildi. 3 ayrı olayda bin 701 paket kaçak ele geçirilirken, 4 kişi hakkında gümrük kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.

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