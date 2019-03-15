İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 98'inci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü sebebiyle Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Mehmet Akif'in şiirlerinden oluşan bir şiir dinletisi düzenlendi.

Üniversite de öğrenci topluluklarından Dil ve Edebiyat Topluluğu öğrencilerinin düzenlediği “Bir Hilal Uğruna” şiir dinletisi, Mehmet Akif ve İstiklal Marşının hikayesinin anlatıldığı belgesel gösterimiyle başladı.

İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Asım Talha'nın ney dinletisiyle devam eden etkinlikte şairin “Sürgün” şiirini Fen Edebiyat Fakültesi T.D.E. Bölümünden Orhan Ceritlioğlu, “Zulmü Alkışlayamam” şiirini İlahiyat Fakültesi'nden Ahmet Yıldırım, “İnsan” şiirini İlahiyat Fakültesi'nden Büşra Sunulu, “Bir Gece” şiirini İlahiyat Fakültesi'nden Asım Talha, “Tükürün” şiirini Fen Edebiyat Fakültesi T.D.E. Bölümünden Büşra Aksaç, “Ayrılık Hissi” şiirini Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji Bölümünden Fatih Emre Bingöl, “Bülbül” şiirini Fen Edebiyat Fakültesi T.D.E. Bölümünden Fatma Doğan, “Çanakkale Şehitlerine” şiirini ise Fen Edebiyat Fakültesi T.D.E. Bölümünden Yusuf Can Elbeyli seslendirdi.