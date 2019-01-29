Bisikletini alan motosikletine yükleyip götürdü

Kilis Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası çerçevesinde 13 bin 500 bisiklet dağıtıldı. Çocuklar bisikletlerine kavuşmak için adeta birbirleriyle yarışırken aileleri ise bisikletleri motosikletlere yükleyip evlerine götürdü.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın, mahalle ziyaretleri sırasında kendisinden bisiklet isteyen çocuklara, ailelerine sigarayı bıraktırmaları ve derslerinde zayıf olmaması koşulu ile bisiklet vereceğini açıklaması üzerine “15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası başlatıldı. Bugüne kadar

7 Aralık Stadyumunda bisiklet dağıtımında bir konuşma Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, bisiklet dağıtmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Çocuklar için en güzel karne hediyesi bisiklettir. Biz zamanında bisikletlere binemedik, ama sizler bineceksiniz. Sabreden derviş, muradına ermiş, sabrettiniz, bugün bisikletlerinizi alacaksınız. Anneleriniz, babalarınız ve bizler sizden bir şey istiyoruz. Karnenizde zayıf getirmeyeceksiniz, teşekkür alanlar takdir alacaklar. Biz size bisiklet veriyoruz, sizleri sevindiriyoruz. Sizlerde teşekkür, takdir alarak ailenizi sevindireceksiniz. Annenize, babanıza, yakınlarına sigara içirmeyeceksiniz. Hasta olmalarını istemiyorsanız, sigara içirmeyeceksiniz, anlaştık mı, son olarak da düzenli olarak 1 saat bisiklet sürmenizi istiyorum” diye konuştu.

Başkan Kara'nın konuşmasından sonra 500 çocuğa daha bisiklet verildi. Çocuklar bisikletlerini almak için koşarak adeta birbirleriyle yarıştı. Bisikletlerini alan çocuklar ile aileleri motosiklete yükleyip evlerine götürdü. kameraların kayıtta olduğu o anlarda ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.