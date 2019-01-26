Bisikletler motosikletlerle taşındı

Kilis Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası devam ederken, çocuklarına bisiklet alan vatandaşların bisikletleri motosikletle taşımaları ilginç görüntüler oluşmasına yol açtı.

Belediye Başkanı Hasan Kara'nın, mahalle ziyaretleri sırasında kendisinden bisiklet isteyen çocuklara, ailelerine sigarayı bıraktırmaları ve derslerinde zayıf olmaması koşulu ile bisiklet vereceğini açıklaması üzerine “15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası başlatıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, bisiklet dağıtmaya devam ettiklerini ifade ederek, “İnternet, televizyon başta olmak üzere hiç böyle güzel bir manzara gördünüz mü?, bu güzellikler, sizin güzelliğinizin yanında boşta kalıyor. En güzel şey nedir biliyormusunuz, çocukları sevindirmek, çocukların gönlüne girmek, gece gündüz, bu bisikletleri getirmeye ve dağıtmaya devam ediyoruz. Sez verdiğimiz gibi her eve bir bisiklet, 15 bin eve 15 bin bisiklet, çocuklar tatile girdi, çocuklara verilecek en güzel hediye ney, bisiklet, bu bisikletleri vermemiz için 3 şartımız var. Birincisi çocuklar zayıf getirenler için son zayıf bundan sonra kimse zayıf getirmeyecek. Zayıf getirmeyenler teşekkür alacak, teşekkür getirenler takdir alacak. İkinci şartımız annenizden, babanızdan sigara için varsa sigarayı bıraktıracaksınız, üçüncüsü de bisiklet kullanacaksınız” diye konuştu.

Başkan Kara'nın konuşmasından sonra çocuk sayıda çocuk ve aileleri bisikletlerini almak için koşması ilginç görüntüler oluşturdu. 500 kişiye dağıtılan bisikleti alan çocuklar ile aileleri bisikletleri motosikletle taşımaları ilginç görüntüler oluşmasına yol açtı.