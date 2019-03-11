“Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında öğrenciler Kilis'te

“Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Kilis'e gelen İstanbul Fatih Hattat Rakım ortaokulundan 38 öğrenci ile öğretmenleri Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Kilis'e gelen İstanbul Fatih Hattat Rakım ortaokulundan 38 öğrenci ve beraberindeki Proje Koordinatörü ve öğretmenler Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti. İstanbul Fatih Hattat Rakım ortaokulundan gelen öğrencilere Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Remzi Arkaltı'da eşlik etti.