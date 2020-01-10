İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bölge Müdürü Bayraktar Vali Soytürk'ü bilgilendirdi

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, Kilis Valisi Recep Soytürk’ü Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapısındaki çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Tuncay Bayraktar, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapısındaki çalışmalar hakkında bilgilendirdi.


GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Bayraktar, Öncüpınar Gümrük Müdürü Şevki Keskin ile birlikte Vali Recep Soytürk'ü makımında ziyaret etti. Bölge Müdürü Bayraktar, Öncüpınar Sınır Kapısında devam eden modernize çalışmaları hakkında Vali Soytürk'e bilgi verdi. Bayraktar, 2019 yılında Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapılarındaki çalışmalar, 2020 yılındaki yapılması planlanan faaliyetler hakkında Vali Soytürk'ü bilgilendirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.