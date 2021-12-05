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Bölgesel Amatör Lig

Bölgesel Amatör Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor kendi sahasında karşılaştığı Gaziantep Anadoluspor’u 4-2 yendi.

Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor kendi sahasında karşılaştığı Gaziantep Anadoluspor'u 4-2 yendi.


Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada Gaziantep Anadoluspor'un gollerini 6. dakikada Sait Üzümcü, 39. dakika İbrahim Halil Özyapı kaydetti. Kilis Belediyespor'un golünü ise 42 dakika Oğuz Kaan Ural kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep Anadoluspor'un 2-1 üstülüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Kilis Belediyespor 52 dakika Ali Kurt, 55 dakikada Talha Balsu, 84 dakikada Mustafa Yüksektepe kaydetti. Karşılaşma Kilis Belediyespor'un 4-2 galibiyeti ile sona erdi.

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