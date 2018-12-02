Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup maçında Kilis Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Kahta Dirilişspor’u 2-1 yendi.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Kahta Dirilişspor'u 2-1 yendi.
Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor ile Kahta Dirilişspor ile karşı karşıya geldi.
Kilis Belediyespor'un gollerini 41 dakika Mehmet Karakeçili, 57 dakika Bulut Akbaş, Kahta Dirilişspor'un gölünü ise 76 dakikada İlker kaydetti.