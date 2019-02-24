Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor’a 2-1 yenildi.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 2-1 yenildi.
Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt Belediyesporile karşı karşıya geldi.
Kilis Belediyespor'un gölünü 33 Hasan Özçelik , Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini Dakika 48 Cemre Atmaca, Dakika 84 Tauzmaine Shparivo kaydetti.
Kilis Belediyespor'dan Hasan Özçelik, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan Selim Dağ 87 kırmızı kart ile oyun dışı kaldı