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Bölgesel Amatör Ligi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup maçında Elazığ Fırat Üniversitesispor kendi sahasında konuk ettiği Elazığ Fırat Üniversitesispor 2-0 yendi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Elazığ Fırat Üniversitesispor kendi sahasında konuk ettiği Elazığ Fırat Üniversitesispor 2-0 yendi.


Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Elazığ Fırat Üniversitesispor ile karşı karşıya geldi. Kilis Belediyespor'un gollerini ise 90 dakikada penaltıdan Sergen Yılmaz, 90+2'de Erkan Çelik kaydetti.


Kilis Belediyespor bu skorla son 5 maçı da üst üste kazanmış oldu.

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