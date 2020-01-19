Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman 1954spor'u 1-berabere bitti.

Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Adıyaman 1954spor ile karşı karşıya geldi. Kilis Belediyespor'un ilk yarıda gölünü 37 dakikada Özcan Polat kaydetti. İlk yarı Kilis Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Adıyaman 1954spor'un golünü 85 dakikada Fahri Eren Pamuk'un attığı gol ile skor eşitlendi. Karşılaşmada başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.