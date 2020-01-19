İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bölgesel Amatör Ligi

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman 1954spor’u 1-berabere bitti.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2'inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman 1954spor'u 1-berabere bitti.


Bölgesel Amatör Ligi 2'inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Adıyaman 1954spor ile karşı karşıya geldi. Kilis Belediyespor'un ilk yarıda gölünü 37 dakikada Özcan Polat kaydetti. İlk yarı Kilis Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Adıyaman 1954spor'un golünü 85 dakikada Fahri Eren Pamuk'un attığı gol ile skor eşitlendi. Karşılaşmada başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.