Bomba yapımında kullanılan 3 bin 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nda Türkiye'den Suriye'ye giriş yapacak bir tırda, bomba yapımında kullanılan 3 bin 600 kilo potasyum nitrat yakalandı.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gidecek olan bir tırı durdurdu. İhracat beyannamesinde organomineral gübre yüklü olduğunu beyan eden sevkli tır aracında yapılan kontrollerde ve gemini cihazıyla yapılan ön analizde 25 kiloluk çuvallar içinde 3 bin 600 kilo potasyum nitrat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alınırken, potasyum nitratın bomba yapımında kullanıldığı öğrenildi. Olayla ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Son günlerde Kilis'in Öncüpınar ile Çobanbey Gümrük Müdürlüğü tarafından başarılı operasyonlara imza atılırken, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar'ın bizzat sınır kapılarını ziyaret ederek, personelleri başarılarından dolayı tebrik ettiği öğrenildi.