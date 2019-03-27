BTP'li adayın projeleri Kilis'e umut olacak

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, sınır ticareti, tarımı ve birçok ekonomik girdisi elinden alınan Kilis'e BTP projelerinin umut olacağını söyledi.

BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Özkar yaptığı açıklamada, parti olarak Kilis için özel projeler ürettiklerini ve bu projeler sayesinde şehrin sosyoekonomik açıdan büyük bir atılım yapacağını belirtti.

Yerli tohum ve ucuz enerji tarıma can suyu olacak

BTP Adayı Özkar, bir tarım şehri olan Kilis'te ilk olarak hayata geçirecekleri projeleri, şu şekilde anlattı:

"İlk işimiz belediye bünyesinde 'Tohumculuk Müdürlüğü' kurmak olacak. Bu sayede çiftçimize yerli ve organik tohum temin edeceğiz. Böylece Kilis'te üretilen organik tarım ürünleri Türkiye ve dünya pazarında kendine yer bulacak. Ayrıca hayata geçireceğimiz “Güneş Paneli” projemiz ile çiftçimize seracılıkta ihtiyaç duyacağı ucuz enerjiyi biz belediye olarak sağlayacağız.”

"Fabrika gibi üretim yapacağız"

Kilis'in yerli mamullerinin üretim ve pazarlamasında belediyenin öncülük edeceğini belirten Özkar, “Biz belediye olarak çiftçimizin ürettiği tüm üzümleri alma sözü veriyoruz. Gün pekmezi ve üzüm sucuğu üretip bunları Türkiye'ye ve dünyaya pazarlayacağız. Bu üretime isteyen herkes katılabilecek. İster konakta çalışsın ister evinde otursun bütün Kilisli bayanlar ürettiği üzüm sucuklarını, gün pekmezlerini belediyeye satacak. Bu sayede Kilis tümüyle bir fabrika gibi çalışacak ve üretecek” şeklinde konuştu.

Tarihi Evlerimiz Turist Çekecek

Butik Otel projesi ile Kilis'te turizmi canlandıracaklarını ifade eden BTP Adayı Özkar, “Kilis'in tarihi evlerini turistler için butik otellere dönüştüreceğiz. Bu projemiz sayesinde hem tarihi evlerimizi değerlendireceğiz hem de Kilis'e daha fazla turist gelmesini sağlayarak esnafımıza, şehrimize yeni kazanç kapıları açmış olacağız. Ayrıca bu projemizi, Kilis'in tarihi ve kültürel potansiyelini tanıtmak için festival ve tanıtım programları yaparak destekleyeceğiz. Geçmişte birçok sanatçı yetiştiren Kilis'te sosyal ve kültürel etkinliklerde belediye öncü kuruluş olacak. Tiyatro gösterileri, sanatsal aktiviteler yaparak şehrimizi bir kültür kenti haline getireceğiz” dedi.

Bölgesel sorunlarımıza çözümle geliyoruz

Kilis'in birçok açıdan yalnız bırakılan bir kent olduğuna vurgu yapan BTP Adayı Özkar, “Kilis'in sınır ticareti, tarımı elinden alındı. Tüm ekonomik girdileri sıfırlandı. Bu yanlışları yapanlardan bugün sorunlarımıza çözüm olmasını beklemek elbette akıl işi değildir. Kilis'te sanayi ve ekonominin gelişmesi, ancak ve ancak Prof. Dr. Haydar Baş'ın sahibi olduğu Milli Ekonomi Modelinin şehrimizde hayata geçirilmesi mümkün olacaktır. Biz bütün sorunların üstesinden gelmek için gerekli alt yapıya, projeye ve kadroya sahip tek partiyiz. Biz belediye olarak, ekonomide de Kilis'i tek başına bırakmayacak, tüm projelerimiz ile Kilis halkının geleceğe güvenle bakması için durmadan çalışacağız” diye konuştu.