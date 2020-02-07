Bulut muhtarlarla bir araya geldi

Fen İşleri Müdürlüğü bahçesinde yemekli gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Bulut'un yanında AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkanı Mustafa Tohumcu, Ramazan Servet, belediye birim müdürleri katıldı.

Mahalle muhtarları, sorunlarını, taleplerini dile getirdiler. Bulut, Muhtarların sorunlarını dinleyerek, çözümü için ilgili müdüre talimat verdi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş ise, Her zaman muhtarların yanında olduklarını ifade etti.