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Bulut, yol çalışmalarını denetledi

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Ekrem Çetin Mahallesindeki yol çalışmalarını yerinde inceledi.


Başkan Bulut, Vali Güner Özmen bulvarına bağlanacak olan Ömer Kerkütlüoğlu caddesi ara bağlantı yol çalışmalarını yerinde inceledi. Ekrem Çetin Mahallesinden kent ormanlarının arka tarafına kadar uzanan yeni yapılacak olan TOKİ konularına kadar ulaşacak olan yolda incelemelerde bulundu.


Bulut, “Vali Güner Özmen bulvarına bağlanacak olan Ömer Kerkütlüoğlu caddesi ara bağlantı yolu çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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