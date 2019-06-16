İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bulut'tan babalar günü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Babalar günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Bulut, Aile yapısının korunması için hiçbir özveriden kaçınmayan babaların, aynı zamanda yüklendikleri manevi sorumlulukları da unutmayarak, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasını sağladığını belirtti.


Bulut, “Hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen babalarımız, hayat tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olmuştur.Aile huzurunun ve mutluluğunun devamı için ömrünü bizlere vakfeden babalarımıza hak ettikleri değeri vermeli, sadece bir gün değil her zaman hatırlamalı ve rızasını almalıyız.Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz vatanımız uğrunda canlarını veren şehitlerimizin babaları olmak üzere; tüm babaların bu anlamlı gününü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum” ifadesini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.