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Çalınan traktör yakalanarak sahibine teslim edildi

Kilis’te, çalınan bir traktör, polisin çalışması sonucu yakalanarak, sahibine teslim edilirken, 4 kişi ise sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kilis'te, çalınan bir traktör, polisin çalışması sonucu yakalanarak, sahibine teslim edilirken, 4 kişi ise sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Ş.A'a ait 27 N 1401 plakalı traktör Tekye Mahallesi Süt Kastelli Caddesi üzerinde park halinde iken hırsızlar tarafından çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu traktör Merkeze bağlı Karamelik köyü yakınlarında bulundu. Olayla ilgili olarak, Ö.Y, A.H, H.R.Ö, E.A. gözaltına alındı. İfadeleri alınan 4 kişi sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. Traktrör sahibi Ş.A'ya teslim edildi.

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