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Cami Çocuk ve Aile buluşması programı düzenlendi

Kilis Müftülüğü tarafından ’ Haydi Ailece Camiye ‘’ sloganıyla ’Cami, Çocuk ve Aile Buluşmaları ‘’ programı düzenlendi.

Kilis Müftülüğü tarafından ' Haydi Ailece Camiye ‘' sloganıyla 'Cami, Çocuk ve Aile Buluşmaları ‘' programı düzenlendi.


Kilis İl Müftülüğü tarafından Din Hizmetlerinden toplumun tüm kesiminin istifade etmesi amacıyla Kilis İl Müftülüğü tarafından ‘' Haydi Ailece Camiye ‘' sloganı ile Kilis Merkez Hacı Cümbüş Camii'nde ‘'Cami, Çocuk ve Aile Buluşmaları ‘' programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim Tilavetiyle başlayan programa İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, din görevlileri, öğrencileri, cami cemaati, öğrencilerin velileri ve vatandaşlarda ilgi gösterdi. Programda konuşma yapan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, "Biz camilerimizin ve mabetlerimizin çocuklarımızla gül açmasını, çiçek açmasını, çiçek gibi olmasını önemsiyoruz. Çünkü çocuklarımız bizim geleceğimizdir, istikbalimizdir. Onların varlığı bizim varlığımızın devamıdır. Anne babaların devamı, çocuklarıdır. Hocaların devamı, öğrencileri, talebeleridir. Bu bakımdan çocukların mabetleri doldurması çok önemlidir" dedi.


Çocukların camilerde olmasını bizzat Hazreti Muhammed'in (SAV) teşvik ettiğinin altının çizen İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, "Peygamberimiz, çocukları çok sever ve onların mabetlerde bulunmalarını mutlaka isterdi. Onlara saflarımızda yer açmamızı öğretir ve öğütlerdi. Torunları Hasan ve Hüseyin'i kucağına alıp minbere çıktığını biliyoruz" diye konuştu.


İlahi, dua, kaside ve yaz kuran kursu öğrencilerinin çeşitli gösterileriyle ile devam eden programın sonunda, kurslara katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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