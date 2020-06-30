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Camiler dezenfekte edilmeye devam ediliyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından İbadete yeniden açılan camilerin dezenfekte işlemleri aralıksız sürdürülüyor.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Pendami sürecinin normalleşmesi nedeniyle Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kilis'teki camilerin dezenfekte edilme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, belirli bir plan çerçevesinde, normalleşme süreciyle birlikte, alınan tedbirlere uyarak ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin gideceği, camiler, cami avluları ile dış mekanları düzenli olarak dezenfekte ettiklerini ifade ettiler.

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