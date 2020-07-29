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Canlı hayvan pazarında denetim sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından Kurban bayramının yaklaşması münasebetiyle hayvan pazarında denetimler arttırıldı.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Hayvan pazarı satış alanına hayvan satan kişilerin ve gelen müşterilerin ateşi ölçülerek ve maskeleri takılı olarak alınıp mesafe kurallarına riayet etmeleri sağlandığı belirtildi. Zabıta Müdürlüğü personeli, Hayvan satışı yapan kişilerin hayvan nakil belgelerinin olup olmadığı kontrol edildikten sonra hayvan satışı yapan kişilerin tartıları kontrol edilerek, Türk Standartları Enstitüsü'nün kurallarına uygun olup olmadığı mühürlerinin kırık olup olmadığı düzgün tartıp tartmadığı konusunda kontrol edildi.

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