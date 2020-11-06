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Canlı Hayvan pazarında yoğunluk

Kilis’te, Cuma günü olması nedeniyle canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanırken, pazara maskesiz giriş yapılamıyor.

Kilis'te, Cuma günü olması nedeniyle canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanırken, pazara maskesiz giriş yapılamıyor.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar yerinde yapılan kontrollerde maskesi bulunmayan hayvan satıcılarına ve müşterilerine pazara girişine izin verilmezken, sosyal mesafeye uyuşması konusunda ikazlar yapılıyor. Yoğunluğun yaşandığı canlı hayvan pazarında ekipler, hayvan satışı yapan kişilerin hayvan nakil belgelerinin olup olmadığı kontrol edildikten sonra hayvan satışı yapan kişilerin tartıları kontrol ediyor. Ayrıca ekipler pazarda hayvanların Türk Standartları Enstitüsü'nün kurallarına uygun olup olmadığı mühürlerinin kırık olup olmadığı düzgün tartıp tartmadığını da denetleyerek, halkın sağlık kurallarına uygun bir şekilde hayvan alımını sağlıyor

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