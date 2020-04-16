Çarptıkları atı yaralı halde yolun ortasında bıraktılar

Kilis'te araç çarpması sonucu yaralanmış halde bulunan at, vatandaşların belediyeye haber vermesi sonrası tedavi altına alındı.

Kilis'te Kanal Boyu Caddesi'nde yerde yaralı halde yatan atı gören vatandaşlar durumu Kilis Belediyesine bildirdi. Belediye Veterineri İbrahim Halil Makas ve hayvan barınağında görevli personel, uzun süredir yerde yatan ve her tarafı yara bere içerisinde olan ata ilk tedaviyi uyguladı. Belediye Veterineri İbrahim Halil Makas, çağrı üzerine olay yerine geldiklerini ifade ederek, “Hayvan kaza yapılması sonucu yaralanmış, biz de ilk müdahalelerini yaptık. Tedavisini yaptıktan sonra atı sahibine teslim edeceğiz” dedi.