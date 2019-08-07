İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Celkanlı'dan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ziyaret

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Kilis’in sorunlarını görüştü.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Kilis'in sorunlarını görüştü.


KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve Meclis Başkanı Ökkeş Karcı, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Celkanlı, yaptığı açıklamada, “Mücbir sebep hali ile biriken borçların 24 ay taksite bölünmesi durumunda memleketimizin bu yükü kaldıramayacağını, hali hazırda devam eden sınırımızdaki Suriye savaşı sebebiyle bir çok soruna gebe olan Kilis'in ekonomik anlamda bu kısa vadeli taksitlendirmenin altından kalkamayacağını, bu borçların faizsiz 60 ay taksite bölünmesini talep etti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'da konunun çözümü için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak” ifadesini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.