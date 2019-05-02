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Cemil Çetin İlkokulunda Şenlik havasında kermes

Kilis’te, Cemil Çetin İlkokulunda geniş kapsamlı, okul yararına kermes düzenledi.

Kilis'te, Cemil Çetin İlkokulunda geniş kapsamlı, okul yararına kermes düzenledi.


Okul bahçesinde yapılan kermese İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Kıvanç Yolcu, Nevzat Yıldırım, Ahmet Oruç ve Hüseyin Akyol ile okul müdürleri, yöneticiler, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı. Okul Müdürü Ramazan Özcan, kermeste emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ile velilerine teşekkür etti.


Gıda kermesinde lahmacun, ev yapımı tatlı ve pastalar, börek çeşitleri, ile Kilis'e özgü yemekler vatandaşların beğenisine sunuldu. Özenle hazırlanan yemekler görüntüleri ile göz doldururken, lezzetleri ile de kermese katılanlardan tam not aldı. Ayrıca hazırlanan gözlemeler en çok ziyaret edilen stant oldu.


Şenlik havasında geçen kermeste oyunlar oynayan çocukların çok eğlendikleri gözlendi.

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