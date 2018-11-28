İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Cennet Çamuru “ tanıtımına yoğun ilgi

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis’in dünyaca ünlü tatlısı Cennet Çamuru’nun tescillenerek, Ankara’da tanıtımının yapıldığını söyledi.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis'in dünyaca ünlü tatlısı Cennet Çamuru'nun tescillenerek, Ankara'da tanıtımının yapıldığını söyledi.


Milletvekili Dülger, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumunun düzenlemiş olduğu Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni ve Sergisinde Kilis'e ait bir değerimizi daha tescillendiği ifade ederek, “ Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Dr.Çetin Ali Dönmez, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof.Dr. Habip Asan, Milletvekili arkadaşım Ahmet Salih Dal, Tarım ve Orman İl Müdürümüz Songül Kadıoğlu, Baklavacılar ve Kadayıfçılar Oda Başkanımız Mehmet Temur ile birlikte katıldık. Ürünlerimizi koruma altına almak, ilimizin değerlerinin daha da tanınmasını sağlamak ve bölgemize, ilimize ticari katkı da sunması temennisiyle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.