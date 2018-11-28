“Cennet Çamuru “ tanıtımına yoğun ilgi

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis'in dünyaca ünlü tatlısı Cennet Çamuru'nun tescillenerek, Ankara'da tanıtımının yapıldığını söyledi.

Milletvekili Dülger, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumunun düzenlemiş olduğu Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Takdim Töreni ve Sergisinde Kilis'e ait bir değerimizi daha tescillendiği ifade ederek, “ Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Dr.Çetin Ali Dönmez, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof.Dr. Habip Asan, Milletvekili arkadaşım Ahmet Salih Dal, Tarım ve Orman İl Müdürümüz Songül Kadıoğlu, Baklavacılar ve Kadayıfçılar Oda Başkanımız Mehmet Temur ile birlikte katıldık. Ürünlerimizi koruma altına almak, ilimizin değerlerinin daha da tanınmasını sağlamak ve bölgemize, ilimize ticari katkı da sunması temennisiyle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.