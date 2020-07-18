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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum tescilli tarihi dokuları inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kilis’te, tescilli alanlar tarihi doku sokak sağlıklaştırması yapılacak yerleri inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kilis'te, tescilli alanlar tarihi doku sokak sağlıklaştırması yapılacak yerleri inceledi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum beraberinde AK Parti milletvekilleri Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte sokak sağlıklaştırması ve meydan yapılacak alanlar ile tarihi dokunun korunduğu bölgeleri inceledi. Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'dan tarihi mekanlar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, Havra, Ulu Cami, sabah pazarı, paşa hamamı ile bir çok tarihi mekanı inceleyerek, yapılacak çalışmalar ile ilgili talimat verdi. Bakan Kurum, daha sonra Kilis Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Bulut'dan brifing aldı.

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