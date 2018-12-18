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Ceza İşleri Genel Müdürü Sakarya'dan baroya ziyaret

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu’nu ziyaret etti.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu'nu ziyaret etti.


Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, beraberinde Ceza İşleri Daire Başkanı Kemal Ertürk,Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Afrin Bölgesinden Sorumlu Koordinatör Hatay Savcısı Ramazan Kaymak,Fırat Kalkanı Bölgesi Koordinatör Kilis Savcısı Taner Karacaoğlu Kilis Barosu Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu'nu ziyaret etti.


Fazlıağaoğlu, “Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya ile beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı kendilerine şahsım ve baromuz Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum” dedi.

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