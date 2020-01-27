İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cezaevinde bağımlılıkla mücadele konferansı

İl Müftülüğü tarafından Kilis L Tipi Kapalı Cezaevinde bağımlılıkla mücadele konferansı verildi.


Konferans Hükümlü ve tutuklulara yönelik yapıldı. Konferansa Kilis İl Müftü Yardımcısı Cengiz Çolak, kurum müdürü, cezaevi vaizleri, infaz koruma memurları ile hükümlü ve tutuklular katıldı. Konferans Cezaevi Camii İmam Hatibi Mevlüt Çelik'in Kur'an tilavetiyle başladı, devamında cezaevi vaizlerinden Hasan Meşe'nin konu ile ilgili açılış konuşması ve İl Müftü yardımcısı Cengiz Çolak' ın konuşmaları ile devam etmiştir. İl Müftü Yardımcısı Cengiz Çolak, dua ederek başladığı konuşmasında bağımlılığın ne olduğuna değinmiş ve İslam dininin beş şeyi, din, can, akıl, mal ve nesli koruma amacı olduğuna ve dini korumak gerektiği gibi canı ve aklı da muhafaza etmek gerektiğini belirtti. Çolak, Sigara, alkol, esrar, eroin maddelerin, kişinin hem dinine hem şahsına hem de topluma olan zararlarına örnekler vererek konferansa soru cevaplı bir şekilde devam etti.


Konferans Cengiz Çolak'ın Elazığ ve Malatya civarını etkileyen deprem sebebiyle hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımıza dua etmesiyle son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.