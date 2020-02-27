Cezaevindeki mahkumlar Regaib Kandili programı

Hükümlü ve tutukluların katıldığı program, Din Görevlisi M. Kemal Canarslan'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda cezaevi vaizler Hasan Meşe ve Abdulhamid Oğraş üç ayların öneminden bahsederek, fırsat dönemi olan bu aylardan en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı programda din görevlileri M. Kemal Canarslan ve Osman Murat Bora tarafından, çeşitli kaside, ilahi ve dualar okundu.