CHP Merkez il?e Ba?kanl???na Gelo?lu se?ildi

CHP Kilis ?l Binas?nda ger?ekle?tirilen Merkez il?e kongresine CHP Kilis ?l Ba?kan? Enver Kestanl?o?lu, CHP Merkez ?l?e Ba?kan? Mehmet Akif Onur ile partililer kat?ld?.

Merkez il?e ba?kanl???na Ahmet Gelo?lu, H?samettin K?z?lkaya ile Mehmet Salcan aday oldu. 158 delegenin oy kulland??? se?imlerde 155 oy ge?erli ??kt?. Ahmet Gelo?lu 97 oy, H?samettin K?z?lkaya 30 oy, Mehmet Salcan 28 oy ald?. 3 oyda ger?eksiz say?ld?. CHP Merkez ?l?e Ba?kan? se?ilen Ahmet Gelo?lu'nun y?netim kurulu ?yeleri ?u isimlerden olu?tu: ?Muzaffer ?elebi, Abidin ?elebi, M.Duran Dato?lu, S.Sinan Korkmaz, Mehmet Kilislio?lu,Akif Korkut, Ess?m ?zuncu, Muhittin Nabio?lu, ?kke? Sevdim, Mustafa Nacar, Adil Pato?lu, Mebi Pato?lu, Arif Polat, Serdar Y?lmaz ile B?lent Y?ld?r?m?